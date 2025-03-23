Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
14:00 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Грузия
Сегодня
17:00 (Мск)
Армения
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи В/С. 2-й матч
Словения
Сегодня
20:00 (Мск)
Словакия
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи В/С. 2-й матч
Венгрия
Сегодня
20:00 (Мск)
Турция
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Сербия
Сегодня
20:00 (Мск)
Австрия
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Испания
Сегодня
22:45 (Мск)
Нидерланды
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Бельгия
Сегодня
22:45 (Мск)
Украина
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Германия
Сегодня
22:45 (Мск)
Италия
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Португалия
Сегодня
22:45 (Мск)
Дания
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Франция
Сегодня
22:45 (Мск)
Хорватия
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
09:47, 23 марта 2025Спорт

Определился победитель главного боя турнира UFC Fight Night 255

Брэди победил Эдвардса в главном бою на турнире UFC Fight Night 255
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Henning Von Jagow / Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля Шон Брэди победил британца Леона Эдвардса в главном бою турнира UFC Fight Night 255. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в ночь на воскресенье, 23 марта, в Лондоне. Победитель определился в четвертом раунде. Брэди удачно выполнил болевой прием «гильотина» и вынудил соперника сдаться.

Эдвардс впервые в карьере потерпел досрочное поражение. В его активе 22 победы и пять проигранных боев. Брэди одержал 18-ю победу и потерпел только одно поражение.

Ранее украинский боец UFС Данило Воеводкин был дисквалифицирован на два года. Спортсмен сдал положительный тест на мельдоний.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    «Издевательский перформанс». Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище

    На Западе посмеялись над «сигналом» для России от принца Уильяма

    В подполье рассказали об ударе по спецназу ВСУ в Киевской области

    МИД высказался о пожизненном приговоре россиянину Тордену в Финляндии

    Названы типы ворующих у россиян деньги мошенников

    В СК заявили о расправах ВСУ над мирными жителями Суджи

    Определился победитель главного боя турнира UFC Fight Night 255

    Россиянам напомнили о рисках неправильного хранения продуктов дома

    Маск назвал расизмом недопуск Starlink в ЮАР

    В суде зубы обвиняемого признали опасным оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше