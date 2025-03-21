Украинского бойца UFC дисквалифицировали на два года за мельдоний

Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Данило Воеводкин дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу UFC.
Уточняется, что 17 октября 2024 года Воеводкин сдал положительный тест на мельдоний. Использование этого вещества запрещено в организации.
Воеводкин подписал контракт с UFC в сентябре 2024-го. Он не провел ни одного боя на турнирах организации, в его активе семь побед в семи поединках в смешанных единоборствах (MMA).
Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение сократить дисквалификацию украинского гимнаста Олега Верняева. Срок отстранения спортсмена, пойманного на мельдонии, был сокращен вдвое — с четырех до двух лет.