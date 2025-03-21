Украинского бойца UFC дисквалифицировали на два года за мельдоний

Украинского бойца UFC Воеводкина дисквалифицировали на два года за мельдоний

Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Данило Воеводкин дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу UFC.

Уточняется, что 17 октября 2024 года Воеводкин сдал положительный тест на мельдоний. Использование этого вещества запрещено в организации.

Воеводкин подписал контракт с UFC в сентябре 2024-го. Он не провел ни одного боя на турнирах организации, в его активе семь побед в семи поединках в смешанных единоборствах (MMA).

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение сократить дисквалификацию украинского гимнаста Олега Верняева. Срок отстранения спортсмена, пойманного на мельдонии, был сокращен вдвое — с четырех до двух лет.