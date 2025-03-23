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18:23, 23 марта 2025Мир

Россиянам в Стамбуле порекомендовали остаться в отеле из-за протестов

Shot: Россиянам в Стамбуле посоветовали не выходить на улицу из-за протестов
Ольга Коровина

Фото: Murad Sezer / Reuters

Россиян в Стамбуле попросили воздержаться от вечерних прогулок по городу из-за запланированных протестов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на одного из российских туристов.

По данным источника, управляющие отелей рекомендуют россиянам не выходить на улицу, поскольку ожидают столкновений митингующих с полицией. Сообщается также, что до 25 марта будут закрыты станции метро «Таксим» в центре Стамбула и «Эмниет-Фатих», где расположена миграционная служба.

Ранее сообщалось, что задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста в городах Турции. Более 300 человек задержаны после акций в поддержку стамбульского мэра 22 марта. Одного полицейского облили кислотой. До этого над пришедшими в парк Сарачхане для поддержки Имамоглу распылили газ.

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