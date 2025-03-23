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11:47, 23 марта 2025Россия

Россиянин не спасся при взрыве мины в Курской области

Хинштейн: Мужчина погиб при взрыве мины в Обоянском районе Курской области
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В результате взрыва мины «Колокольчик» в Обоянском районе Курской области 51-летний местный житель не смог спастись. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, россиянин собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане.

Хотя населенный пункт, где произошла трагедия, является безопасной зоной, он граничит с Беловским районом, уточнил чиновник. «Сейчас там отработали саперы, но тем не менее прошу всех наших жителей быть крайне осмотрительными», — призвал он.

Ранее село Конышевка было атаковано украинским БПЛА, в результате пострадала женщина 1985 года рождения. С ожогами и травмой руки она была доставлена в Курскую областную больницу, рассказал Хинштейн.

До этого стало известно, что с освобожденных приграничных территорий российские военные начали вывозить тела не переживших оккупацию Вооруженных сил Украины мирных жителей.

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