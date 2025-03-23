Стало известно отведенное НХЛ на празднование рекорда Овечкина время в ходе игры

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отведет на празднование рекорда российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по числу шайб в регулярных чемпионатах лиги семь минут во время матча, в котором это произойдет. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.
«Будет церемония в режиме реального времени. Но они собираются ограничить ее семью минутами», — заявил журналист Крис Джонстон.
22 марта вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказался о плане на рекордный гол Овечкина. «Ничего — ни официального признания рекорда, ни празднования — не произойдет, пока не будет подтверждено, что это хороший гол», — подчеркнул он.
Ранее Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ до шести. В активе 39-летнего российского форварда 888 заброшенных шайб.