Захарова отреагировала на объяснения МИД Исландии о закрытии посольства в России

Захарова рассмеялась из-за объяснения МИД Исландии о закрытии посольства в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла сдержать смех, комментируя объяснения МИД Исландии о закрытии посольства в РФ. Запись брифинга опубликована на сайте дипломатического ведомства.

«Кто это заявил? Министр иностранных дел Исландии? Ее случайно зовут не Бербок-2? (...) Давайте я расскажу правду. Заврались они, конечно, там все», — отреагировала Захарова, не скрывая смех.

Ранее министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявил, что посольство островного государства в Москве было закрыто из-за того, что Россия якобы не могла обеспечить безопасность диппредставительства.

В конце июля 2023 года временный поверенный в делах Исландии Магнус Ханессон официально заявил МИД России о приостановке деятельности посольства. Сам Ханессон продолжит исполнять свои обязанности из Рейкьявика.