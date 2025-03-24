17-летняя российская теннисистка Андреева прервала 13-матчевую победную серию

Российская теннисистка Мирра Андреева прервала 13-матчевую победную серию

Россиянка Мирра Андреева проиграла американке Аманде Анисимовой в матче третьего круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 24 марта, и продлилась три сета. Спортсменка из США одержала победу со счетом 7:6, 2:6, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 49 минут.

17-летняя Андреева выиграла два предыдущих турнира WTA — в Дубае и Индиан-Уэллсе, что позволило ей заработать 147 миллионов рублей за месяц. Победная серия россиянки, длившаяся 13 матчей, прервалась.

В четвертом круге соревнований Анисимова сыграет с британкой Эммой Радукану. Игра пройдет в понедельник, 24 марта.