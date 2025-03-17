17-летняя российская теннисистка Андреева заработала 147 миллионов рублей за месяц

Теннисистка Мирра Андреева заработала 147 миллионов рублей за месяц

Российская теннисистка Мирра Андреева заработала 1,72 миллиона долларов (около 147 миллионов рублей) за один месяц. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

22 февраля 17-летняя спортсменка победила на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ). Это принесло ей 597 тысяч долларов. 16 марта Андреева, обыграв в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) первую ракетку мира Арину Соболенко, заработала 1,124 миллиона долларов.

Всего за карьеру Андреева выиграла три турнира WTA в одиночном разряде. Россиянка заработала почти 5 миллионов долларов призовых.

Ранее Андреева впервые в карьере оказалась на шестой строчке рейтинга WTA. Спортсменке исполнится 18 лет 29 апреля.