Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — регулярный чемпионат
14:09, 17 марта 2025Спорт

17-летняя российская теннисистка Андреева заработала 147 миллионов рублей за месяц

Теннисистка Мирра Андреева заработала 147 миллионов рублей за месяц
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jayne Kamin-Oncea / Imagn Images / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева заработала 1,72 миллиона долларов (около 147 миллионов рублей) за один месяц. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

22 февраля 17-летняя спортсменка победила на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ). Это принесло ей 597 тысяч долларов. 16 марта Андреева, обыграв в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) первую ракетку мира Арину Соболенко, заработала 1,124 миллиона долларов.

Материалы по теме:
«Мы нашли друг друга» Молодые теннисистки принесли России первую медаль Игр-2024. Что известно о Шнайдер и Андреевой?
«Мы нашли друг друга»Молодые теннисистки принесли России первую медаль Игр-2024. Что известно о Шнайдер и Андреевой?
4 августа 2024
«У русских появилась новая звезда женского тенниса» Как россиянка Мирра Андреева в 17 лет стала одной из лучших теннисисток мира?
«У русских появилась новая звезда женского тенниса»Как россиянка Мирра Андреева в 17 лет стала одной из лучших теннисисток мира?
Сегодня

Всего за карьеру Андреева выиграла три турнира WTA в одиночном разряде. Россиянка заработала почти 5 миллионов долларов призовых.

Ранее Андреева впервые в карьере оказалась на шестой строчке рейтинга WTA. Спортсменке исполнится 18 лет 29 апреля.

    Обсудить
    Последние новости

    «Он угрожал убить». Ученый напал на коллег на базе в Антарктиде. Они изолированы от мира и не могут покинуть станцию

    Путин обнялся с Рахмоном

    В СВР раскрыли меры Запада по сокрытию распространения нацистской идеологии на Украине

    Предсказано замедление роста мировой экономики

    Понаровская осудила Пугачеву за пафос и напыщенность

    Россиянина приговорили к 16 годам за повторное изнасилование несовершеннолетней

    Фигурантов дела о перестрелке с полицией в российском регионе осудили

    Летевших на мальчишник пьяных пассажиров сняли с рейса под аплодисменты

    Названы регионы-лидеры по числу самозапретов на кредиты

    Выявлена смертельная опасность употребления сладких напитков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше