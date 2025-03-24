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15:48, 24 марта 2025Спорт

Черчесов заявил о недопустимости дружбы среди футболистов одной команды

Станислав Черчесов заявил о недопустимости дружбы среди игроков одной команды
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что считает недопустимой дружбу между футболистами одной команды. Он высказался в эфире канала «Коммент.Шоу» в Youtube.

Специалист отметил, что всегда говорит об этом своим игрокам. «Вы должны быть партнерами, потому что вы в бизнесе. В бизнесе друзей нет, там есть партнерство. Потому что друзья же часто прощают друг другу. А в бизнесе ты должен выполнять свою функцию», — отметил Черчесов.

Ранее Черчесов рассказал о встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «Немного пообщались, пожелали друг другу удачи», — вспомнил специалист.

В начале марта Черчесов высказался о своем будущем. Тренер, который сейчас находится без команды, заявил о желании работать в России.

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