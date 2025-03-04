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10:26, 4 марта 2025Спорт

Черчесов высказался о своем будущем

Тренер Черчесов заявил, что у него есть желание работать в России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Тренер Станислав Черчесов высказался в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» о своем будущем.

«Пока я здесь и еще раз повторяю: есть желание работать в своей стране. Тем более в той ситуации, которая происходит в мире. Поэтому подождем», — заявил он. Специалист добавил, что по большому счету деньги никогда не были для него мотивацией.

27 января стало известно об уходе Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана. Он возглавлял команду с июня 2024-го. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. С ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.

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