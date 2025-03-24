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11:31, 24 марта 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады объяснил присутствие украинских военных на переговорах

Килинкаров: Киев хочет переложить ответственность за переговоры на военных
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Участие украинских военных на переговорах Киева и Вашингтона в Эр-Рияде говорит о желании офиса президента Украины Владимира Зеленского переложить на них ответственность. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передает РИА Новости.

«Это сделано для того, чтобы за результаты этих переговоров несли ответственность не политики, а военные. Это старая тактика офиса президента», — заявил Килинкаров.

По его словам, политики не хотят брать за себя ответственность за переговоры, поскольку понимают, что «хороших решений там не будет».

Помимо этого, политик добавил, что на переговорах, судя по всему, обсуждается не только 30-дневное перемирие, но и более широкая повестка и план дальнейших действий.

Ранее замглавы офиса Зеленского Павел Палиса исключил встречи с представителями российской делегации в Эр-Рияде. Он также не стал комментировать итоги прошедших в Саудовской Аравии переговоров с США.

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