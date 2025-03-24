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10:28, 24 марта 2025Спорт

Футболист сборной России рассказал об отсутствии удовольствия в игре за «Зенит» в 2025-м

Глушенков заявил, что не получает удовольствия, играя за «Зенит» в 2025 году
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Максим Глушенков рассказал о том, что не получает удовольствия, играя за петербургский клуб в 2025 году. Его слова приводит «Матч ТВ».

Он уточнил, что имеет в виду свою игру и роль, которая была у него на поле. «Когда меня поменяли с "Факелом", в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со "Спартаком" я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру», — заявил Глушенков.

Хавбек добавил, что в матче сборной России против Гренады впервые в 2025 году получил удовольствие от игры. «От наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал», — отметил Глушенков.

В игре с Гренадой хавбек провел на поле 65 минут и не отметился результативными действиями. В его активе восемь голов и две результативные передачи в 13 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне. Начиная с 10 августа, Глушенков записал на свой счет один гол и один ассист в матчах чемпионата страны.

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