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18:42, 24 марта 2025Спорт

Футболист сборной Замбии замерз в Москве

Футболист сборной Замбии Чонго: В Москве самая холодная погода в моей жизни
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthew Ashton / AMA / Getty Images

Футболист сборной Замбии Кабасо Чонго рассказал о первых впечатлениях от Москвы, куда команда прилетела на товарищеский матч с командой России. Его слова приводит «Чемпионат».

Защитник признался, что его удивила погода (дневная температура в Москве 24 марта достигала 11 градусов Цельсия — прим. «Ленты.ру»). «Погода слишком холодная — самая холодная в моей жизни! Это меня удивило, но мы адаптируемся к этому», — рассказал Чонго.

Матч России и Замбии пройдет 25 марта на столичном стадионе «ВТБ Арена». Он начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее несколько футболистов покинули расположение сборной России. В матче с Замбией не примут участие Иван Сергеев, Иван Обляков, Артем Дзюба, Даниил Фомин и Александр Солдатенков.

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