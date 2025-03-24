Футболист сборной Замбии замерз в Москве

Футболист сборной Замбии Чонго: В Москве самая холодная погода в моей жизни

Футболист сборной Замбии Кабасо Чонго рассказал о первых впечатлениях от Москвы, куда команда прилетела на товарищеский матч с командой России. Его слова приводит «Чемпионат».

Защитник признался, что его удивила погода (дневная температура в Москве 24 марта достигала 11 градусов Цельсия — прим. «Ленты.ру»). «Погода слишком холодная — самая холодная в моей жизни! Это меня удивило, но мы адаптируемся к этому», — рассказал Чонго.

Матч России и Замбии пройдет 25 марта на столичном стадионе «ВТБ Арена». Он начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее несколько футболистов покинули расположение сборной России. В матче с Замбией не примут участие Иван Сергеев, Иван Обляков, Артем Дзюба, Даниил Фомин и Александр Солдатенков.