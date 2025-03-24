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17:22, 24 марта 2025Спорт

Головин подешевел

Российский игрок «Монако» Головин подешевел на пять миллионов евро
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Imago / Jonathan Moscrop / Globallookpress.com

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин подешевел. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Стоимость игрока упала на пять миллионов евро, до 25 миллионов евро. Отмечается, что это связано с тем, что плохая физическая форма и травмы Головина наносят ущерб команде.

В текущем сезоне 28-летний хавбек провел в составе монегасков 27 матчей во всех турнирах. Всего он забил в них три мяча и сделал одну результативную передачу. С 14 февраля российский футболист не выходил на поле из-за травмы приводящей мышцы бедра.

В октябре 2024-го Головин продлил контракт с клубом до 2029 года. Он защищает цвета «Монако» с 2018 года.

Ранее Головин рассказал, что завершать карьеру точно будет в России. «Как бы мне ни было тут хорошо, как бы ко мне ни относились, в любом случае скучаю по своей стране, по нашему менталитету», — поделился футболист.

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