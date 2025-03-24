Российский игрок «Монако» Головин подешевел на пять миллионов евро

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин подешевел. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Стоимость игрока упала на пять миллионов евро, до 25 миллионов евро. Отмечается, что это связано с тем, что плохая физическая форма и травмы Головина наносят ущерб команде.

В текущем сезоне 28-летний хавбек провел в составе монегасков 27 матчей во всех турнирах. Всего он забил в них три мяча и сделал одну результативную передачу. С 14 февраля российский футболист не выходил на поле из-за травмы приводящей мышцы бедра.

В октябре 2024-го Головин продлил контракт с клубом до 2029 года. Он защищает цвета «Монако» с 2018 года.

Ранее Головин рассказал, что завершать карьеру точно будет в России. «Как бы мне ни было тут хорошо, как бы ко мне ни относились, в любом случае скучаю по своей стране, по нашему менталитету», — поделился футболист.