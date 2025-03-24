Российский полузащитник «Монако» Александр Головин подешевел. Об этом сообщает портал Transfermarkt.
Стоимость игрока упала на пять миллионов евро, до 25 миллионов евро. Отмечается, что это связано с тем, что плохая физическая форма и травмы Головина наносят ущерб команде.
В текущем сезоне 28-летний хавбек провел в составе монегасков 27 матчей во всех турнирах. Всего он забил в них три мяча и сделал одну результативную передачу. С 14 февраля российский футболист не выходил на поле из-за травмы приводящей мышцы бедра.
В октябре 2024-го Головин продлил контракт с клубом до 2029 года. Он защищает цвета «Монако» с 2018 года.
Ранее Головин рассказал, что завершать карьеру точно будет в России. «Как бы мне ни было тут хорошо, как бы ко мне ни относились, в любом случае скучаю по своей стране, по нашему менталитету», — поделился футболист.