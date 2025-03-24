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21:06, 24 марта 2025Спорт

Карпин заявил об отсутствии в сборной России Роналду и Месси

Карпин об уровне футболистов сборной России: Месси здесь нет у нас, Роналду тоже
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил уровень отечественных игроков. Его слова приводит РИА Новости.

Карпин заявил, что пока не видит игроков выше уровня Российской премьер-лиги (РПЛ). «Месси здесь нет у нас, Роналду тоже. Играют неплохо, есть плеяда игроков, которые вызваны в сборную: Батраков, Кисляк, Комаров условный, Пиняев тоже молодой. Еще есть некоторые футболисты на примете, которые окажутся в сборной, если они будут развиваться правильно, если крыша не съедет», — отметил тренер.

Ранее Карпин выступал с призывом к футболистам уезжать в европейские клубы. Он объяснял, что ощущает разницу между уровнем игроков сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

В настоящее время в европейских клубах выступают несколько российских футболистов. Среди них — вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ), полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»), нападающий Федор Чалов и хавбек Магомед Оздоев (ПАОК).

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