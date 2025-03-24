Российская делегация в Эр-Рияде попала на видео

МИД показал прибытие российской делегации на переговоры с США в Эр-Рияде

Российская делегация прибыла в отель Ritz-Carlton в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для переговоров с американской стороной. Соответствующие кадры показал МИД России в официальном Telegram-канале.

На видео видно, как представители Саудовской Аравии встретили российский кортеж у входа в отель. В состав делегации входят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Американскую сторону на переговорах представляют сотрудник Государственного департамента США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по национальной безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что делегации обеих стран обсудят в Эр-Рияде вопрос Черноморской инициативы и обеспечение безопасности судоходства. Песков указал на то, что с подобным предложением выступил президент США Дональд Трамп.