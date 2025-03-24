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12:43, 24 марта 2025Мир

Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Саудовской Аравии

Песков: Россия и США обсудят на переговорах вопрос Черноморской инициативы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Российская и американская делегации на переговорах, которые проходят в Эр-Рияде, обсудят вопрос Черноморской инициативы и обеспечение безопасности судоходства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня у делегаций на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с ее возобновлением», — отметил представитель Кремля.

Песков указал на то, что с подобным предложением выступил президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который согласился с этой идеей. По словам пресс-секретаря, смысл Черноморской инициативы «в первую очередь заключается в обеспечении безопасности судоходства».

Ранее начались переговоры представителей России и США в Эр-Рияде. Российскую сторону на предстоящих переговорах будут представлять сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

23 марта советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что технические группы России и США в столице Саудовской Аравии обсудят реализацию частичного прекращения огня в акватории Черного моря, торговлю зерном, нефтью и газом.

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