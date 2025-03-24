Мужчина пожаловался на проблемы в личной жизни из-за размера пениса и получил совет

Секс-коуч Закари Зейн дал совет мужчине, которого неоднократно бросали девушки из-за маленького пениса. Его слова приводит Men's Health.

По словам обратившегося к Зейну читателя, длина его пениса в возбужденном состоянии составляет девять сантиметров. Он утверждает, что это не раз становилось поводом для недовольства и насмешек женщин. «Одна девушка рассмеялась, когда я спустил штаны, и сказала: "Это все?" Другая во время глубокого проникновения спросила: "Он уже внутри?"» — пожаловался мужчина.

Он признался, что теперь его самооценка подавлена и он раздумывает над тем, чтобы совсем перестать ходить на свидания.

В ответ на письмо Зейн призвал не ставить крест на сексе из-за неудачного опыта. По его словам, далеко не всем женщинам нравятся большие пенисы, более того некоторые их вообще не любят. «Глубина влагалищного канала в возбужденном состоянии обычно составляет около 10-12 сантиметров. Поэтому мужчина с двадцатисантиметровым пенисом задевает шейку матки партнерши, что может быть некомфортно и болезненно», — объяснила коуч.

Кроме того, он отметил, что многим женщинам проникновение часто доставляет мало удовольствия или не доставляет совсем. По его словам, лишь одна из пяти достигает оргазм при вагинальном сексе. «Да, ты не можешь контролировать размер своего пениса, но ты можешь контролировать свои действия во время секса», — утверждает Зейн. Он пояснил, что оральный секс, ласки интимных мест и секс-игрушки способны доставить женщине больше удовольствия, чем пенис внушительных размеров.

Ранее сексолог и психотерапевт Софи Роос рассказала, как усилить интенсивность удовольствия и внести разнообразие в занятия сексом в позе по-собачьи. Она посоветовала использовать вибратор и поэкспериментировать с углом проникновения.

