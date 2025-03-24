Почти 15 миллионов участников праймериз в Турции выдвинули арестованного мэра в президенты

Почти 15 млн участников праймериз в Турции выдвинули Имамоглу в президенты

Почти 15 миллионов участников праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии выдвинули арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты Турции, заявил ее председатель Озгюр Озель. Об этом сообщает ТАСС.

Озель заявил, что результаты праймериз ставят под сомнение легитимность действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и сделали неизбежными досрочные выборы.

23 августа Имамоглу арестовали и отстранили от должности мэра. Ранее его задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам Имамоглу отверг обвинения в связях с террористическими организациями. Он обратился к своим сторонникам и призвал их не грустить, не унывать и не терять надежды.