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06:49, 24 марта 2025Мир

Почти 15 миллионов участников праймериз в Турции выдвинули арестованного мэра в президенты

Почти 15 млн участников праймериз в Турции выдвинули Имамоглу в президенты
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Почти 15 миллионов участников праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии выдвинули арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты Турции, заявил ее председатель Озгюр Озель. Об этом сообщает ТАСС.

Озель заявил, что результаты праймериз ставят под сомнение легитимность действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и сделали неизбежными досрочные выборы.

23 августа Имамоглу арестовали и отстранили от должности мэра. Ранее его задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам Имамоглу отверг обвинения в связях с террористическими организациями. Он обратился к своим сторонникам и призвал их не грустить, не унывать и не терять надежды.

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