Поставки нефти через атакованную ВСУ нефтеперекачивающую станцию назвали невозможными

КТК: Восстановить прокачку нефти через НПС «Кавказская» нет возможности

После уничтожения нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в результате удара украинских БПЛА транспортировать нефть через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в обозримом будущем будет нельзя. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает РИА Новости.

В КТК уточнили, что после остановки НПС «Кропоткинская» в результате атаки беспилотников ВСУ объем предполагаемых поставок на год с указанного пункта был снижен — отмечается, что там продолжаются восстановительные работы — а после удара по НПС «Кавказская» их назвали невозможными.

По «Кропоткинской» украинцы ударили в феврале. Тогда отмечалось, что ввиду повреждений, нанесенных семью беспилотниками, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами объем прокачки принадлежащей компаниям из Европы и США нефти может сократиться на 30 процентов.

На прошлой неделе на фоне заявлений о моратории на удары по объектам энергетики была атакована и «Кавказская». Станция не принадлежит КТК, но через нее посредством соединительного трубопровода проводилась перевалка нефти в трубопроводную систему консорциума.