Пропавший и нашедшийся в запое спортивный журналист дал интервью за 5 тысяч рублей

Пропавший и нашедшийся в запое журналист Круглов дал интервью за 5 тысяч рублей

Спортивный журналист Александр Круглов, который пропал в Тюмени, а затем был найден в одной из гостиниц города в запое, дал интервью Sports.ru за гонорар в 5 тысяч рублей.

«Мы говорим о личном: о разводе, о проблемах с алкоголем, об этой ситуации. Мне тяжело об этом рассуждать сейчас. Поэтому должна быть какая-то компенсация», — пояснил Круглов в интервью.

Журналист рассказал, что изначально планировал пить несколько дней и успеть прийти в норму к старту проходящего в Тюмени чемпионата России. «Что пошло не так? Меня прихватил острый панкреатит. Я в буквальном смысле лежал и не мог пошевелиться», — заявил Круглов.

16 марта поисками Круглова, который не выходил на связь в течение нескольких дней, занялся поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Спустя два дня журналиста обнаружили в одной из гостиниц Тюмени. Он рассказал, что был в пятидневном запое и не выходил из номера.