Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 захотели провести на реке с крокодилами

Власти австралийского штата Квинсленд хотят захотели провести соревнования по гребле на Олимпиаде и Паралимпиаде 2032 года на реке, в которой обитают крокодилы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ABC News.
Как стало известно источнику, в плане по проведению соревнований фигурирует город Рокгемптон, в котором находится река Фицрой. Наличие в ней крокодилов власти никак не комментируют.
Глава австралийской Ассоциации гребного спорта Сара Кук признала, что в Фицрое водятся крокодилы. При этом главной проблемой для проведения в реке соревнований она считает наличие сильного течения.
Летние Олимпийские игры 2032 года с 23 июля по 8 августа. Столицей соревнований станет австралийский город Брисбен.