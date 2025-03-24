Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Литва
Сегодня
20:00 (Мск)
Финляндия
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 2-й тур
Англия
Сегодня
22:45 (Мск)
Латвия
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 2-й тур
Босния и Герцеговина
Сегодня
22:45 (Мск)
Кипр
ЧМ-2026 — Европа|Группа H. 2-й тур
Польша
Сегодня
22:45 (Мск)
Мальта
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 2-й тур
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
02:30 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:30 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ — регулярный чемпионат
13:59, 24 марта 2025Спорт

Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 захотели провести на реке с крокодилами

Соревнования по гребле на ОИ-2032 захотели провести на реке Фицрой с крокодилами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Globallookpress.com

Власти австралийского штата Квинсленд хотят захотели провести соревнования по гребле на Олимпиаде и Паралимпиаде 2032 года на реке, в которой обитают крокодилы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ABC News.

Как стало известно источнику, в плане по проведению соревнований фигурирует город Рокгемптон, в котором находится река Фицрой. Наличие в ней крокодилов власти никак не комментируют.

Глава австралийской Ассоциации гребного спорта Сара Кук признала, что в Фицрое водятся крокодилы. При этом главной проблемой для проведения в реке соревнований она считает наличие сильного течения.

Летние Олимпийские игры 2032 года с 23 июля по 8 августа. Столицей соревнований станет австралийский город Брисбен.

    Обсудить
    Последние новости

    Михаила Ефремова освободили досрочно. Что ждет известного актера на свободе?

    Кушанашвили рассказал о необычном запрете от врачей после лечения рака

    В России начали останавливаться маслозаводы

    Пассажирский самолет развернулся в небе из-за забывшего паспорт пилота

    Россиянин снял на видео последствия падения обломков БПЛА на железнодорожную станцию

    Актеру Ефремову удовлетворили прошение об УДО

    Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 захотели провести на реке с крокодилами

    Ветерана СВО нашли с проломленной головой под мостом в российском регионе

    Глыба льда рухнула на семилетнего ребенка в российском городе

    В России высказались о помощи ветеранам украинского конфликта с судимостью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше