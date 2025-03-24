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14:51, 24 марта 2025Силовые структуры

Суд признал законным взыскание 26 миллионов рублей с родных бывшего сотрудника СК

Суд отказал родным экс-сотрудника СК Киреева в возврате денег и квартиры
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский городской суд отказал родным бывшего сотрудника Следственного комитета (СК) Александра Киреева в возврате денег и квартиры. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд признал законным решение об обращении в доход государства имущества его родственников. Постановление оставлено без изменения.

В судебных документах уточняется, что близкие Киреева захотели вернуть квартиры, парковочные места и 26 миллионов рублей. Известно, что в доход государства были обращены три квартиры и четыре машино-места.

Ранее Кирееву предъявили обвинения по восьми статьям УК РФ. Среди них — мошенничество, лжесвидетельство и злоупотребление полномочиями.

Летом Хорошевский районный суд Москвы изъял у бывшего полковника СК Киреева элитную недвижимость и пять машино-мест. Киреев считается одним из основных фигурантов так называемого «дела решальщиков», которые вымогали 15 миллиардов рублей у совладельцев компании Merlion за освобождение из СИЗО и прекращение их уголовного дела.

Ранее сообщалось, что родственники экс-сотрудника СК захотели вернуть 26 миллионов рублей и три квартиры.

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