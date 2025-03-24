Политолог Родионов: Польша, Румыния и Венгрия могут разделить западную Украину

Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой западную часть Украины. Об этом заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов в статье для издания Life.

По его словам, Будапешт может претендовать на территорию Закарпатской области, где проживает около 13 процентов венгров, а в отдельных районах они составляют большинство. Политолог также отметил, что к Румынии могут быть присоединены Черновицкая область и Южная Бессарабия, входящая в Одесскую область. Кроме того, он добавил, что Бухарест легко выдает паспорта всем, чьи предки когда-либо жили под властью Румынии.

Как рассказал Родионов, более сложной ситуация является для Польши, так как на территории Украины проживает небольшое количество поляков. Он также подчеркнул, что в республике существует непонимание того, нужна ли ей территория Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областей, учитывая депрессивное состояние этих регионов и нелояльность местного населения. Кроме того, проблемой для Варшавы могло бы стать и появление общей границы с Россией.

Политолог отметил, что опасения властей этих стран могут отойти на второй план, если у них появится возможность присоединить данные территории. При этом он добавил, что европейские лидеры рассчитывают, что российским войскам не удастся дойти до границ этих регионов, и между ЕС и Россией сохранится буферное государство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по вопросу «раздела территорий» и полного прекращения огня на Украине идут. Он также указал на то, что на некоторых участках фронта «уже достигнуто» прекращение огня.