Власти отреагировали на идею о введении акциза на чипсы в России

Сазанов: Минфин РФ не обсуждает введение акциза на чипсы

Возможность введения в России акциза на чипсы не обсуждается в Минфине, заявил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом чиновник отреагировал на идею главы Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова, сообщения о которой журналисты попросили его прокомментировать.

Ранее стало известно, что общественник обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести акциз на чипсы, одновременно запретив их продажу несовершеннолетним.

Сазанов в свою очередь отметил, что в ближайшие три года власти не планируют существенных корректировок налогового законодательства без какой-либо необходимости. С похожим комментарием ведомство уже выступало в феврале. В том же месяце Минфин не поддержал предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о ежегодной индексации порогов дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ от 15 до 22 процентов, сделав это с похожей на сегодняшнюю мотивировкой.