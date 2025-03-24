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16:59, 24 марта 2025Спорт

Зеленский забыл пояс Усика в Белом доме после перепалки с Трампом

Владимир Зеленский забыл пояс Усика в Белом доме после перепалки с Трампом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл судьбу чемпионского пояса украинского боксера Александра Усика, привезенного им в подарок президенту США Дональду Трампу на встречу в Белом доме. Об этом сообщает Time.

Зеленский отметил, что забыл о поясе, который лежал на столике в Овальном кабинете. «Возможно, он все еще лежит там», — заявил президент.

По информации Time, пояс после встречи нашел один из сотрудников администрации Трампа. Он отнес его в столовую президента США.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Белый дом. Позже Усик заявил, что все чемпионские пояса находятся у него дома. Он объяснил, что Зеленский подарил Трампу специальный пояс.

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