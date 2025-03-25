Делегации Украины и США начали новую встречу в Саудовской Аравии

Представители США и Украины начали новую встречу в Саудовской Аравии

Делегации США и Украины начали новую встречу в Саудовской Аравии. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«Делегации США и Украины начали новую встречу в Саудовской Аравии — на следующий день после встречи между представителями США и России», — пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с процессом.

Ранее стало известно, что США и Украина обсуждают в Эр-Рияде вопрос прекращения огня и боевых действий в пространстве Черного моря.

Вечером 23 марта состоялась первая встреча представителей Украины и США в Саудовской Аравии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал состоявшийся разговор «достаточно полезным».