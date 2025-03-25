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02:50, 25 марта 2025Мир

Глава Пентагона высказался о скандале с секретным чатом Белого дома

Пентагон: В чат Белого дома, куда попал журналист, не отправляли военные планы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

В групповой чат членов американской администрации, в который попал главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг, не отправляли военные планы. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

Ранее инцидент прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она подчеркнула, что президент страны Дональд Трамп продолжает доверять своей команде, несмотря на случившееся.

24 марта Голдберг рассказал, что администрация Трампа случайно добавила его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам. После этого глава государства заявил, что ему ничего об этом не известно.

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