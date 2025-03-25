Слитая переписка Белого дома подтвердила опасение Европы

Bloomberg: Утечка переписки администрации Трампа встревожила Европу

Частные сообщения высокопоставленных американских чиновников продемонстрировали критическое отношение администрации президента США к европейским союзникам. Об этом сообщает Bloomberg.

«В удивительной истории о группе Signal, координировавшей авиаудары по Йемену, вице-президент США Джей Ди Вэнс снова предстает движимым глубокой антиевропейской ненавистью», — написал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в социальной сети X.

В переписке Вэнс заявляет, что «ненавидит снова спасать Европу», а советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц предлагает «возложить на европейцев» расходы США, связанные с ударами по хуситам. Тем не менее, как отмечается, скандал с чатом вряд ли станет поводом для сокращения обмена информацией между США и странами Европы.

Ранее стало известно, что главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в секретный чат Белого дома, где представители администрации США обсуждали удары по хуситам в Йемене.