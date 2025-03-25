Тринадцать участников беспорядков в российском аэропорту осудили на длительные сроки

Еще 13 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 10,5 года

Советский районный суд Ставропольского края и Промышленный районный суд Ставрополя вынесли приговоры в отношении 13 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли осенью 2023 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Россияне признаны виновным по части 2 статьи 212 («Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти») и части 3 статьи 263.1 («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Двое из них также осуждены по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья, в связи с осуществлением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Им назначено наказание сроком от 7 до 10,5 года колонии общего режима.

Фигуранты в числе прочих участников беспорядков устроили 30 октября 2023 года погромы в аэропорту, куда прибыл рейс из Израиля. Тогда пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, а аэропорту был причинен ущерб на сумму 23 миллиона рублей.

По данным следствия, за участие в беспорядках к уголовной ответственности привлечены 142 человека. В отношении 130 участников погромов расследование завершено. 28 уголовных дел направлено в суд для рассмотрения по существу. В розыск объявлены семеро, в их числе трое организаторов беспорядков.