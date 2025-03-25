У футболиста «Зенита» произошел конфликт с Семаком после поражения от «Спартака»

У Глушенкова произошел конфликт с Семаком после поражения от «Спартака»

У футболиста петербургского «Зенита» Максима Глушенкова произошел конфликт с главным тренером команды Сергеем Семаком после поражения клуба от московского «Спартака» (1:2) в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом стало известно «Mash на спорте».

По информации источника, игрок перебил специалиста во время послематчевой речи, заявив Семаку, чтобы тот учился тренировать. Позже Глушенков подтвердил Mash, что конфликт был. При этом он отметил, что кто-то пытается раздуть из мухи слона.

Семак информацию источника опроверг. «Ерунду говорите. Ха-ха-ха. Слушайте, такое невозможно в принципе. То, что говорите, — это чушь полнейшая», — заявил тренер.

Ранее Глушенков рассказал о том, что не получает удовольствия, играя за петербургский клуб в 2025 году. Он уточнил, что имеет в виду свою игру и роль, которая была у него на поле.