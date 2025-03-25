В России нужно ввести единую социальную карту для всех пенсионеров и предпенсионеров, предложил глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.
Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны
Он заметил, что в данный момент выданная пенсионеру соцкарта действует лишь на территории региона, где он проживает, однако это, по его мнению, неправильно. Миронов сделал акцент, что его партия уже занимается подготовкой проекта закона о введении единой соцкарты по всей стране.
Единая соцкарта может дать пенсионерам льготы во всех регионах страны
Лидер СРЗП сообщил, что предлагаемая его партией единая социальная карта даст пенсионерам и предпенсионерам право на бесплатный проезд в городском транспорте, а также на другие льготы во всех регионах страны.
Он заявил, что в этом случае постоянное место жительства человека не будет иметь никакого значения. Политик напомнил, что в России действуют единое пенсионное законодательство и единые нормы отчисления социальных взносов, то есть на всех пенсионеров страны распространяются одинаковые права.
«Я считаю несправедливой практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона», — высказал свою точку зрения Миронов.
В России анонсировали масштабное увеличение пенсий
С 1 апреля в стране произойдет значительная индексация социальных пенсий. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Будут увеличены выплаты в том числе по старости, а также пенсии для инвалидов, детей-сирот и пособия по потере кормильца.
Ветераны Великой Отечественной войны могут получать социальную пенсию на общих основаниях с другими категориями граждан, хотя для них предусмотрены отдельные ежемесячные государственные выплаты
Виноградов напомнил, что на размер индексации повлияют текущий уровень инфляции в стране, а также прожиточный минимум пенсионера. В текущем году он предрек увеличение соцпенсий почти на 15 процентов (примерно до 15,4 тысячи рублей). При этом увеличение выплат затронет 4,2 миллиона человек.