Что изменится в России с 1 марта. Самозапрет на кредиты, новые правила регистрации автомобилей и рост военных пенсий

В РФ 1 марта введут новые правила регистрации ТС и разрешат самозапрет кредитов

В начале марта 2025 года в России вступает в силу ряд законов и правил, которые коснутся миллионов людей. В частности, на уровень фактической инфляции доиндексируют пенсии отставным военным и силовикам, изменят правила регистрации автомобилей, разрешат устанавливать самозапрет на оформление кредитов, а также запретят продавать подросткам энергетики и зажигалки. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Регистрировать автомобили начнут по-новому

С 1 марта в России меняются правила регистрации автомобилей. Основным нововведением станет отмена необходимости предъявлять полис ОСАГО для регистрации машины. Вместе с тем передвижение без этого документа по-прежнему запрещено.

Еще одно изменение касается утилизационного сбора: если машина ввезена по льготному тарифу для личного пользования (от 3,4 до 5,2 тысячи рублей в зависимости от возраста автомобиля) и продается до истечения 12 месяцев, за нее придется оплатить коммерческий утильсбор (до 1,5 миллиона рублей), иначе автомобиль невозможно будет поставить на учет на нового собственника.

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Также с 1 марта у автомобилистов появится возможность прекратить регистрацию транспортного средства сразу после его продажи — раньше, если новый собственник не регистрировал машину на себя, это можно было сделать только через десять дней. При этом автовладельцев лишили права прекращения регистрации машины просто по своему желанию — теперь для этого нужна веская причина, например, продажа. Право прекратить регистрацию в любой момент по заявлению оставили только автодилерам и собственникам, чьи машины были угнаны либо уничтожены.

Военные пенсии вырастут

С 1 марта вырастут пенсии у бывших военных и правоохранителей — полицейских, пожарных, судебных приставов, сотрудников Федеральной службы исполнения наказания, Росгвардии. Повышение составит 4,4 процента.

До этого военные пенсии были увеличены с 1 октября 2024 года в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции на 5,1 процента. Нынешнее повышение связано с тем, что реальный рост цен за 2024 год составил 9,5 процента. Таким образом, индексацию выплат доведут до этого показателя. Одновременно с мартовской пенсией начислят доплату за январь и февраль. Средний размер военных пенсий после индексации составит 43 тысячи рублей.

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Россияне смогут устанавливать самозапрет на получение кредитов

С 1 марта россияне могут установить в своей кредитной истории самозапрет на оформление кредитов, микрозаймов и выдачу кредитных карт на свое имя в банках и микрофинансовых организациях. В то же время его нельзя установить на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты и поручительства.

В рекламу кредитов, займов и ипотеки начнут добавлять предупреждения для заемщиков

Еще один закон, вступающий в силу 1 марта, обязует банки и микрофинансовые организации при рекламе кредитов или займов указывать фразу: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». При этом, если реклама содержит хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость финансового продукта, она также должна содержать предупреждение такого рода: «Изучите все условия кредита (займа)» с указанием на раздел информационного ресурса кредитора.

Механизм эскроу-счетов распространят на строительство частных домов

Также на начала марта вступает в силу закон о распространении механизма эскроу-счетов на сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Это означает, что при заключении договора с подрядчиком для строительства дома деньги клиента направят на специальный счет в банке, где они будут храниться до успешного закрытия всех обязательств по договору.

Начало освоения земли на приусадебных участках ограничат тремя годами

С 1 марта начинают действовать новые правила освоения земли на приусадебных участках. Теперь купленный или уже имеющийся участок нужно освоить в течение трех лет — начать строительство или высадить какие-либо культуры. Если это не будет выполнено, власти смогут оштрафовать владельца, а затем изъять землю.

Вступающие в силу поправки не вводят новых санкций и штрафов. Действующим законодательством за данное нарушение для граждан предусмотрен административный штраф в размере 1–1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. При этом в Росреестре заверили, что при первом выявлении нарушения штраф не назначается, наказание ограничивается только предупреждением.

Неиспользованные отгулы перестанут сгорать при увольнении

Согласно вступающим в силу 1 марта поправкам в Трудовой кодекс, если сотрудник работал в праздничный или выходной день и не взял положенный за это отгул, то при увольнении работодатель обязан выплатить ему компенсацию.

Воспользоваться правом на отгул работник может в течение одного года. Новый порядок касается неиспользованных дней отдыха за все время работы у работодателя и действует только при увольнении. За работу в выходной день сотруднику положена двойная оплата или одинарная плюс отгул.

Регионы больше не смогут вводить плату за отопление в течение всего года

С 1 марта регионы не смогут переходить на форму оплаты за отопление, когда платеж разбивается равномерно на весь год. До сих пор была возможность выбирать, платить за тепло только в холодное время, пока включено отопление, или делить оплату на все месяцы года равномерными долями.

В тех регионах, где уже действует подобная схема, ничего не изменится — власти смогут и дальше взимать платежи таким способом. Но если они решат перейти на взимание платы в течение только отопительного сезона, то сделать это уже не получится.

Несовершеннолетним перестанут продавать зажигалки и энергетики

С 1 марта запрещено продавать лицам моложе 18 лет безалкогольные энергетические напитки, а также зажигалки, баллончики для туристических плит и других газосодержащие товары бытового назначения.

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Штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетних составят: для физических лиц — до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

В случае продажи детям газосодержащие товаров бытового назначения наказание строже: для физических лиц — до 60 тысяч рублей; для должностных лиц — до 300 тысяч рублей; для юридических лиц — до 600 тысяч рублей.

Священники смогут посещать пациентов в реанимации даже во внеурочное время

С 1 марта вступают в силу общие требования к организации посещения пациентов в медучреждениях священнослужителями. Соответствующий приказ утвердил Минздрав России.

Согласно новым правилам, священнослужителям разрешается посещать пациента в стационарах, в том числе в реанимации. При этом, предписывается соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, а также отключить или перевести в беззвучный режим мобильные телефоны и иные средства связи. Богослужения должны проводиться в отдельном помещении. Также священнослужителям запрещается препятствовать оказанию пациенту медицинской помощи.