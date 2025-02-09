Россиян предупредили об изъятии заброшенных участков

Юрист Терехин: С 1 марта владельцам заброшенных участков в РФ грозит их изъятие

В России 1 марта изменятся правила освоения участков земли, находящихся в населенных пунктах или выделенных для садоводства. Что будет грозить собственнику, который не занимается своей землей. Об этом рассказал старший партнер юридической фирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» Филипп Терехин в беседе с агентством «Прайм».

По словам юриста, купленный или уже имеющийся участок нужно освоить в течение трех лет — начать строительство, либо высадить какие-либо культуры. Если это не будет выполнено, власти смогут оштрафовать правообладателя, а затем изъять землю.