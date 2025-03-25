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12:31, 25 марта 2025Россия

В Совфеде отреагировали на прошедшие переговоры России и США

Сенатор Джабаров: Переговоры России и США выдались тяжелыми
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Прошедшие в Эр-Рияде переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта выдались тяжелыми. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24».

«Переговоры были очень серьезные, сложные, но обе стороны пытались услышать и понять друг друга. Это уже хорошо», — отреагировал на событие российский сенатор.

Диалог двух стран продлился более 12 часов. Как отмечала официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, основной темой беседы было восстановление мирной торговой деятельности в Черном море. Одновременно в Кремле пояснили, что на данном этапе стороны не планируют подписывать какие-либо документы.

Позднее сенатор Григорий Карасин, представлявший Россию на встрече, раскрыл подробности переговоров. По его словам, Россия и США будут искать форму взаимодействия при несовпадении позиций.

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