В Саудовской Аравии завершились самые долгие переговоры России и США по Украине. О чем делегации беседовали дольше 12 часов?

Рекордные переговоры РФ и США по Украине завершились после 12 часов консультаций

Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились. Диалог продлился более 12 часов.

Эти переговоры по Украине стали самыми долгими в 2025 году. Российскую сторону представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепа Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.

Совместное заявление делегаций пообещали опубликовать позднее

Позднее МИД РФ показал видео с моментом выхода российской делегации после переговоров. На ролике видно, как дипломаты выходят из здания гостиницы The Ritz-Carlton и делают совместное фото. После этого они рассаживаются по машинам и уезжают.

Совместное заявление обеих делегаций будет опубликовано 25 марта. Пока известно лишь, что настрой у российской делегации после переговоров хороший. В Белом доме выступили со схожим заявлением.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс пояснила, что основной темой беседы было восстановление мирной торговой деятельности в Черном море. По ее словам, стороны обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полной остановке боевых действий. Целью переговоров она назвала полное восстановление мирной коммерческой деятельности в регионе. При этом представитель Госдепа подчеркнула, что полное прекращение огня «всегда имеет цену». До этого Брюс отметила, что обсудить разногласия России и Украины можно будет только после того, как прекратится горячая фаза конфликта.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова анонсировала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров расскажет о некоторых аспектах контактов Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. Он раскроет детали переговоров сторон также 25 марта в интервью Первому каналу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что после переговоров в Эр-Рияде представители России и США не планируют подписывать какие-либо документы.

Президент Украины высказался о переговорах по Украине без Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде. В своей речи он назвал представителей Москвы «командой войны», однако не осудил Вашингтон за переговоры с РФ. «Вчера прошла встреча с американской командой. Сегодня представители США говорили с командой войны — с представителями России. После этого — снова встреча украинской и американской команд», — сказал он. Позднее подтвердилось, что украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США.

При этом в Киеве прозвучало требование отстранить спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа от переговоров об урегулировании конфликта на Украине из-за фразы о возможном признании новых регионов России. Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко указал, что не знает, в связи с чем дипломат озвучил такую позицию. «И у меня вопрос: он посланник Трампа или, может, он посланник [президента России Владимира] Путина?» — высказался политик. Также он назвал заявления Уиткоффа о территориях «позорными». В ответ бывший американский разведчик, военный эксперт Скотт Риттер указал, что у Украины нет права вето на какие-либо действия США.