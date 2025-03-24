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23:01, 24 марта 2025Мир

В США ответили на требование Украины по переговорам

Риттер: Украина не имеет права голоса при решениях США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Украина не вправе влиять на решения США. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.

Так он отреагировал на требование главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александра Мережко отстранить спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа от переговоров по урегулированию украинского конфликта. «У Украины нет права вето на какие-либо действия США», — отметил Риттер.

Ранее Мережко заявил, что Уиткоффа необходимо исключить из переговорного процесса из-за фразы о возможном признании новых регионов России. Депутат назвал подобные заявления позорными, а также обвинил спецпосланника в том, что тот не знает очевидных и базовых вещей, в которых должен разбираться.

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