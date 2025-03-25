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00:14, 25 марта 2025Мир

Лавров расскажет о переговорах России и США

МИД РФ: Лавров во вторник расскажет о некоторых аспектах контактов России и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров расскажет о некоторых аспектах контактов Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Министр раскроет детали переговоров сторон во вторник, 25 марта, в интервью «Первому каналу», уточнила дипломат.

Ранее стало известно о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде. Диалог продлился более 12 часов. Сообщалось, что совместное заявление делегаций будет опубликовано 25 марта.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс рассказала, что переговоры сторон были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. Она также заявила, что Москва и Киев «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».

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