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00:03, 25 марта 2025Мир

Российскую делегацию после переговоров с США сняли на видео

МИД показал видео с моментом выхода делегации РФ после переговоров с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

МИД РФ показал видео с моментом выхода российской делегации после переговоров с американской стороной в Эр-Рияде. Кадры доступны в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

На ролике видно, как дипломаты выходят из здания гостиницы The RitzCarlton и делают совместное фото. После этого они рассаживаются по машинам и уезжают.

Переговоры России и США в Сайдовской Аравии завершились спустя более чем 12 часов после начала. По их окончании источники оценили их настрой как «хороший». Совместное заявление РФ и США будет опубликовано 25 марта.

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