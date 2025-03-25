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12:15, 25 марта 2025Мир

Карасин раскрыл подробности переговоров с США в Эр-Рияде

Карасин: Россия и США будут искать форму взаимодействия при несовпадении позиций
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия и США будут искать форму взаимодействия при несовпадении позиций. Подробности переговоров в Эр-Рияде раскрыл сенатор Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

«Позиции не всегда совпадают, мягко говоря, но будем искать форму взаимодействия. Такая возможность появилась», — заявил член российской делегации.

Ранее Карасин заявил, что в ходе переговоров России с США в Эр-Рияде по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоялся непростой, но полезный диалог. Он подчеркнул, что российско-американские переговоры продолжатся и к ним подключатся ООН и ряд других стран.

Переговоры России и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоялись в Эр-Рияде 24 марта. В общей сложности они продлились 12 часов. Российскую сторону представляли сенатор Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа,

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