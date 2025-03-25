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11:01, 25 марта 2025Наука и техника

В США предложили направить F-47 против России

19FortyFive: F-47 можно предложить Европе, которая направит его против России
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: U.S. Air Force / Reuters

Перспективный истребитель шестого поколения F-47 можно предложить Европе, которая могла бы направить его против России. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

Автор публикации Исаак Зейтц отмечает, что к настоящему времени ни один из европейских проектов боевых самолетов следующего поколения не дал ощутимых результатов. «F-47 был бы прекрасным дополнением ко многим европейским военно-воздушным силам, которые стремятся расширить свою авиационную мощь для противодействия угрозе со стороны России», — уверяет обозреватель.

Он же признает, что «пока еще рано говорить об экспорте нового истребителя». «Помимо того, что самолет физически не готов, последние геополитические тенденции заставляют Европу пересмотреть свою зависимость от США, и многие европейские страны обращаются к другим партнерам, таким как Франция, для поставки военных самолетов», — отмечает Зейтц.

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Ранее обозреватель журнала The National Interest Харрисон Касс заявил, что создаваемый в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) компанией Boeing самолет F-47 может стать последним пилотируемым истребителем Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Также в марте издание The Aviationist сообщило, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для ВВС США объявил американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.

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