Стало известно о последнем пилотируемом истребителе ВВС США

TNI: F-47 может стать последним пилотируемым истребителем ВВС США

Создаваемый в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) компанией Boeing самолет F-47 может стать последним пилотируемым истребителем Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

«Какую бы форму в конечном итоге ни принял F-47, этот самолет почти наверняка станет последним пилотируемым истребителем, когда-либо построенным для ВВС США. Конечно, ВВС, скорее всего, будут полагаться на пилотируемые полеты в течение десятилетий. Но тенденции очевидны: пилотируемые полеты, похоже, отходят на второй план, их заменяют управляемые компьютером самолеты. Истребитель седьмого поколения, когда бы он ни появился, вероятно, даже не будет иметь кабины», — рассказывает обозреватель Харрисон Касс.

Как стало известно автору, перспективный F-47 получит более продвинутые характеристики, чем истребители пятого поколения F-22 и F-35. В частности, новый самолет будет использовать передовые цифровые возможности: высокопроизводительные сети, искусственный интеллект, анализ данных, облачные вычисления и дистанционное управление. Также у истребителя будет сверхнизкая эффективная площадь рассеяния, делающая его практически незаметным для радаров, и экономный расход топлива.

Ранее журнал The Aviationist сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для Военно-воздушных сил (ВВС) США объявил американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.