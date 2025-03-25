В США рассказали о «худшем танке НАТО»

19FortyFive: Итальянский Ariete уступает другим танкам НАТО по эффективности

Итальянский основной танк C1 Ariete, который производили серийно в 1990-е годы, уступает Leopard 2, Challenger 2 и другим машинам стран НАТО по боевой эффективности. О недостатках C1 рассказали в публикации американского издания 19FortyFive.

Автор подчеркнул, что многие эксперты называют Ariete худшим танком Североатлантического альянса. Машина обладает классической для конструкторской школы Запада компоновкой, но по некоторым параметрам она уступает конкурентам. 54-тонный C1 получил комбинированную броню и гладкоствольную пушку калибра 120 миллиметров.

«Броня танка [Ariete] считается более тонкой, чем хотелось бы, что снижает его защиту по сравнению с другими современными танками. Кроме того, из-за отсутствия значительных модернизаций на протяжении многих лет Ariete отстает от своих аналогов в технологическом плане и по боевой эффективности», — пишет издание.

В материале отметили, что малая серия танков также ограничит их эффективность на поле боя в случае начала полномасштабного конфликта. По мнению автора, итальянская машина — это неплохой танк, но он уступает Leopard 2, Сhallenger 2 и Leclerc.

В сентябре 2024 года в Британии представили Challenger 3, который называют самым современным танком НАТО. Машина, построенная на основе серийных Challenger 2, получит новую гладкоствольную пушку и комплекс активной защиты.