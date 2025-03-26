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13:57, 26 марта 2025Мир

Африканская страна захотела разместить российских военных

Президент переходного периода Нгема: Габон готов разместить российских военных
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Габон готов принять российских военных в случае соответствующей инициативы со стороны Москвы. Об этом заявил президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема в интервью радиостанции RFI.

«Французам здесь рады. Русские, возможно, завтра, если захотят приехать, тоже будут желанными гостями», — заявил политик.

Также Нгема подчеркнул, что Габон открыт к взаимодействию с различными государствами в вопросах безопасности, в том числе и с Китаем.

30 августа 2023 года в Габоне произошел военный переворот. После прихода к власти генерал Нгема, назначенный лидером мятежников, пообещал выполнять все международные и внутриполитические обязательства страны.

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