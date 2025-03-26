Емельяненко: После операции пока не могу ходить, но собираюсь продолжить карьеру

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры после операции на позвоночнике. Его слова приводит ТАСС.

Емельяненко рассказал, что после операции, которую провели в НИИ имени Н.В. Склифосовского, пока не может ходить и передвигается на кресле-каталке. «Каждый день делаю физические упражнения и потихоньку все увереннее становлюсь на ноги. Врачи дают утешительные, замечательные и положительные прогнозы. Собираюсь продолжать спортивную карьеру, невзирая на советы врачей», — поделился он.

В начале марта Емельяненко сообщил о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. После операции ему потребуется реабилитация, на которую уйдет 10 месяцев.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.