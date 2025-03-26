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10:33, 26 марта 2025Спорт

Аргентина без Месси разгромила Бразилию и вышла на чемпионат мира

Аргентина без Месси разгромила Бразилию со счетом 4:1 и вышла на ЧМ-2026
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Jayo / Stringer / Getty images

Сборная Аргентины разгромила команду Бразилии в отборочном турнире на чемпионат мира-2026 года. Об этом сообщает «Лента.ру».

Минувшей ночью сборные встретились в Буэнос-Айресе, аргентинцы победили со счетом 4:1. Голами в их составе отметились Хулиан Альварес, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер и Джулиано Симеоне. У бразильцев единственный гол на счету Матеуса Куньи.

Примечательно, что у хозяев не играл капитан сборной 37-летний Лионель Месси. Ранее он сообщил, что пропустит мартовские игры сборной из-за небольшой травмы, поэтому его не включили в состав команды.

После игры стало известно, что Аргентина забила четыре гола Бразилии в официальном матче впервые с 1959 года, а сами бразильцы впервые пропустили более трех голов в официальном матче впервые за 11 лет — с полуфинала домашнего чемпионата мира-2014 против Германии (1:7).

После этой победы Аргентина, действующий чемпион мира, гарантировала себе выход на ЧМ 2026 года. Она сыграет на 14-м подряд мировом первенстве.

В ноябре Месси повторил мировой рекорд по числу голевых передач в составе национальных команд. Он сделал 58-ю передачу и сравнялся по этому показателю с лидирующим американцем Лэндоном Донованом.

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