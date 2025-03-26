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17:09, 26 марта 2025Интернет и СМИ

Медведев отреагировал на гибель военкора Первого канала в Белгородской области

Медведев выразил соболезнования родным погибшего военкора Прокофьевой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председатели Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на гибель военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, выразив соболезнования ее близким. Текст его телеграммы передает ТАСС.

«Прошу передать соболезнования и слова поддержки ее коллегам, родным и близким. Искренне разделяю ваше горе в этот тяжелый час», — говорилось в обращении Медведева.

Он назвал Прокофьеву бесстрашным и талантливым человеком. По словам Медведева, в своих репортажах военкор рассказывала правду о происходящем в зоне спецоперации. Политик отметил, что также журналистка передавала точную оперативную информацию о боевых действиях.

Медведев подчеркнул, что Прокофьева была истинным патриотом России.

Ранее о гибели журналистки Первого канала высказалась глава RT Маргарита Симоньян. Она призвала близких Прокофьевой искать утешение в Боге.

26 марта стало известно, что Прокофьева и сопровождающий ее оператор Дмитрий Волков подорвались на мине в Белгородской области. Волков получил ранение, Прокофьева же не выжила. Журналистке было 35 лет.

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