Медведев отреагировал на гибель военкора Первого канала в Белгородской области

Заместитель председатели Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на гибель военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, выразив соболезнования ее близким. Текст его телеграммы передает ТАСС.
«Прошу передать соболезнования и слова поддержки ее коллегам, родным и близким. Искренне разделяю ваше горе в этот тяжелый час», — говорилось в обращении Медведева.
Он назвал Прокофьеву бесстрашным и талантливым человеком. По словам Медведева, в своих репортажах военкор рассказывала правду о происходящем в зоне спецоперации. Политик отметил, что также журналистка передавала точную оперативную информацию о боевых действиях.
Медведев подчеркнул, что Прокофьева была истинным патриотом России.
Ранее о гибели журналистки Первого канала высказалась глава RT Маргарита Симоньян. Она призвала близких Прокофьевой искать утешение в Боге.
26 марта стало известно, что Прокофьева и сопровождающий ее оператор Дмитрий Волков подорвались на мине в Белгородской области. Волков получил ранение, Прокофьева же не выжила. Журналистке было 35 лет.