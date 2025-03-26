Медведев отреагировал на гибель военкора Первого канала в Белгородской области

Медведев выразил соболезнования родным погибшего военкора Прокофьевой

Заместитель председатели Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на гибель военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, выразив соболезнования ее близким. Текст его телеграммы передает ТАСС.

«Прошу передать соболезнования и слова поддержки ее коллегам, родным и близким. Искренне разделяю ваше горе в этот тяжелый час», — говорилось в обращении Медведева.

Он назвал Прокофьеву бесстрашным и талантливым человеком. По словам Медведева, в своих репортажах военкор рассказывала правду о происходящем в зоне спецоперации. Политик отметил, что также журналистка передавала точную оперативную информацию о боевых действиях.

Медведев подчеркнул, что Прокофьева была истинным патриотом России.

Ранее о гибели журналистки Первого канала высказалась глава RT Маргарита Симоньян. Она призвала близких Прокофьевой искать утешение в Боге.

26 марта стало известно, что Прокофьева и сопровождающий ее оператор Дмитрий Волков подорвались на мине в Белгородской области. Волков получил ранение, Прокофьева же не выжила. Журналистке было 35 лет.