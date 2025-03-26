Симоньян высказалась о гибели в Белгородской области военкора Первого канала

Симоньян пожелала близким погибшей военкора Прокофьевой найти утешение в Боге

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян пожелала близким погибшей в Белгородской области военкора Первого канала Анны Прокофьевой найти утешение в Боге. О смерти журналистки она высказалась в своем Telegram-канале.

«Царствие небесное. Я всем сердцем желаю близким найти утешение в Господе и в знании, что рано или поздно мы все снова встретимся и соединимся навсегда», — написала Симоньян. Она также отметила, что Прокофьева в прошлом работала в «России сегодня».

Ранее гибель Прокофьевой прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат обвинила Киев в том, что он прицельно уничтожает журналистов.

26 марта блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта, заявил, что Прокофьева погибла в районе Демидовки Белгородской области. Первый канал позднее подтвердил смерть военкора и уточнил, что съемочная группа подорвалась на мине. Оператор Дмитрий Волков, сопровождавший Прокофьеву, был ранен.