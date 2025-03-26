Захарова прокомментировала гибель в Белгородской области военкора Первого канала

Захарова о гибели военкора Прокофьевой: Киев прицельно уничтожает журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала гибель в Белгородской области военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат обвинила Киев в том, что он прицельно уничтожает журналистов, а также международно-правовые принципы, которые должны были защищать представителей прессы. Она также сравнила украинские власти со стихийным бедствием.

Ранее Первый канал раскрыл подробности гибели Прокофьевой. В вещателе рассказали, что съемочная группа телеканала подорвалась на украинской мине в Белгородской области. Оператор Дмитрий Волков, сопровождавший военкора, был ранен.

О смерти Прокофьевой сообщил блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта. По его данным, это произошло 26 марта у Демидовки Краснояружского района.

Перед этим, 24 марта, в зоне СВО в результате украинской атаки погибли трое других сотрудников российских СМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) убийством и отметил, что украинская армия вела прицельный огонь по журналистам.