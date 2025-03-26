Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:41, 26 марта 2025Интернет и СМИ

Захарова прокомментировала гибель в Белгородской области военкора Первого канала

Захарова о гибели военкора Прокофьевой: Киев прицельно уничтожает журналистов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Анна Прокофьева

Анна Прокофьева. Фото: Telegram-канал Журналистка | Z |

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала гибель в Белгородской области военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат обвинила Киев в том, что он прицельно уничтожает журналистов, а также международно-правовые принципы, которые должны были защищать представителей прессы. Она также сравнила украинские власти со стихийным бедствием.

Материалы по теме:
«Мы боимся. Но выходить еще страшнее» В Судже под обстрелами остаются сотни мирных жителей. Как бойцы спасают их, рискуя жизнью?
«Мы боимся. Но выходить еще страшнее»В Судже под обстрелами остаются сотни мирных жителей. Как бойцы спасают их, рискуя жизнью?
18 марта 2025
«Дочь сгорела заживо после прилета» В Судже остаются сотни мирных жителей. Что они пережили и как их эвакуируют под обстрелами ВСУ?
«Дочь сгорела заживо после прилета»В Судже остаются сотни мирных жителей. Что они пережили и как их эвакуируют под обстрелами ВСУ?
20 марта 2025

Ранее Первый канал раскрыл подробности гибели Прокофьевой. В вещателе рассказали, что съемочная группа телеканала подорвалась на украинской мине в Белгородской области. Оператор Дмитрий Волков, сопровождавший военкора, был ранен.

О смерти Прокофьевой сообщил блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта. По его данным, это произошло 26 марта у Демидовки Краснояружского района.

Перед этим, 24 марта, в зоне СВО в результате украинской атаки погибли трое других сотрудников российских СМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) убийством и отметил, что украинская армия вела прицельный огонь по журналистам.

    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области уничтожили редчайшую британскую бронемашину. Чем она примечательна?

    Россиянин пожаловался на дергающийся Changan CS55

    Более миллиона рублей похитили через продажу билетов на несуществующий концерт в Москве

    Власти Молдавии обвинили в незаконном задержании главы Гагаузии

    Семейные ссоры массово помешали получить переселенцам из Курска новое жилье

    Хинштейн отреагировал на смерть журналистки Первого канала в Курской области

    Российский командир рассказал о постепенной сдаче ВСУ последних позиций в Курской области

    Валя Карнавал снялась в экстремально коротких шортах

    В Эстонии осудили гражданина России по обвинению в шпионаже

    Удары по российским журналистам в зоне СВО назвали целенаправленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше