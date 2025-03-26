Мишустин назвал компании с наибольшими шансами вернуться в Россию

Мишустин: Прежде всего рассматриваем западные компании с дочерними фирмами в РФ

Российские власти рассматривают в качестве первых претендентов на возвращение западные компании, которые полностью не разрывали связей с РФ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о тех иностранных компаниях, которые продолжили бизнес-деятельность в России после 2022 года через дочерние предприятия. Таким образом, отметил Мишустин, руководители подобных фирм проявили ответственный подход по отношению к своим клиентам и позаботились о сотрудниках в РФ. Этим компаниям следует предоставить возможность полноценно вернуться на российский рынок, подчеркнул премьер.

Мишустин добавил, что после начала боевых действий на Украине ряд западных компаний приняли решение покинуть российский рынок «под давлением правительств своих стран». При этом они сохранили рабочие места в РФ, а также технологии. Несмотря на финансовые потери, такие компании оставили за собой возможность вернуться. Такого рода фирмам также стоит предоставить шанс на возобновление полноценной деятельности в стране, заключил Мишустин.

Ранее глава российской Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин предложил ввести отдельные категории разрешений для желающих вернуться в РФ западных компаний. По его мнению, упростить процедуру возвращения следует в первую очередь для фирм, которые сохранили рабочие места и не продавали своих российских активов.