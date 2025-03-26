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15:12, 26 марта 2025Экономика

Мишустин назвал компании с наибольшими шансами вернуться в Россию

Мишустин: Прежде всего рассматриваем западные компании с дочерними фирмами в РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Российские власти рассматривают в качестве первых претендентов на возвращение западные компании, которые полностью не разрывали связей с РФ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о тех иностранных компаниях, которые продолжили бизнес-деятельность в России после 2022 года через дочерние предприятия. Таким образом, отметил Мишустин, руководители подобных фирм проявили ответственный подход по отношению к своим клиентам и позаботились о сотрудниках в РФ. Этим компаниям следует предоставить возможность полноценно вернуться на российский рынок, подчеркнул премьер.

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Мишустин добавил, что после начала боевых действий на Украине ряд западных компаний приняли решение покинуть российский рынок «под давлением правительств своих стран». При этом они сохранили рабочие места в РФ, а также технологии. Несмотря на финансовые потери, такие компании оставили за собой возможность вернуться. Такого рода фирмам также стоит предоставить шанс на возобновление полноценной деятельности в стране, заключил Мишустин.

Ранее глава российской Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин предложил ввести отдельные категории разрешений для желающих вернуться в РФ западных компаний. По его мнению, упростить процедуру возвращения следует в первую очередь для фирм, которые сохранили рабочие места и не продавали своих российских активов.

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